Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Строотман 64
Наингголан 77
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
4 дек. 2016, 17:00 МСК
4.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
90
8
Баста
Душан Баста
80
14
Кейта
Бальде Кейта
85
20
Билья
Лукас Билья
80
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
3
де Врей
Стефан де Врей
15
Баштуш
Баштуш
2
Худт
Уэсли Худт
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
88
Кишна
Рикардо Кишна
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Перес
Бруно Перес
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
77'
77'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
64'
64'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе