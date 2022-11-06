Рома - Лацио: 06 ноября 2022 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Лацио: 06 ноября 2022 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 13 тур

Серия А,

Италия
6 нояб. 2022, -:- МСК
6.11.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.03.2022 20 марта 2022 вс 20:00
Рома
3 : 0
Лацио
20.03.2022 20 марта 2022 вс 20:00
Рома
3
Лацио
0
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 19:00
Лацио
3 : 2
Рома
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 19:00
Лацио
3
Рома
2
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2
Лацио
0
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3
Рома
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1
Лацио
1
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Лацио
1 : 1
Рома
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Лацио
1
Рома
1
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3 : 0
Рома
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:30
Лацио
3
Рома
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:00
Рома
3 : 1
Лацио
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:00
Рома
3
Лацио
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
Лацио
0
Рома
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:00
Рома
2 : 1
Лацио
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:00
Рома
2
Лацио
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
Рома
1 : 3
Лацио
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:30
Рома
1
Лацио
3
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Рома
3 : 2
Лацио
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Рома
3
Лацио
2
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Лацио
2 : 0
Рома
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Лацио
2
Рома
0
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Лацио
0
Рома
2
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1
Рома
4
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 0
Лацио
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
2
Лацио
0
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1
Рома
2
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 2
Лацио
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Рома
2
Лацио
2
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Лацио
0 : 0
Рома
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Лацио
0
Рома
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Рома
2 : 0
Лацио
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Рома
2
Лацио
0

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