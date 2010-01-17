Матч завершен
Рома
Рим
Перротта 17
Тони 44
Тони 59
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
17 янв. 2010, 17:00 МСК
17.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Перротта
Симоне Перротта
17'
17'
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Тони
Лука Тони
44'
59'
44', 59'
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
89
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Мотта
Марко Мотта
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Менез
Жереми Менез
0
Черчи
Алессио Черчи
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Суасо
Давид Суасо
64
0
Скулли
Джузеппе Скулли
30
0
Место
Джандоменико Место
72
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Моретти
Эмилиано Моретти
0
Томович
Ненад Томович
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Креспо
Эрнан Креспо