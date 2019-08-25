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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Ундер 6
Джеко 30
Коларов 49
3:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пинамонти 16
Кришито 43
Куаме 70
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
25 авг. 2019, 21:45 МСК
25.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
9
Джеко
Эдин Джеко
30'
30'
90
11
Коларов
Александар Коларов
49'
49'
90
5
Жуан
Жуан
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
6'
6'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
18
Сантон
Давиде Сантон
23
Манчини
Джанлука Манчини
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
2
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
21
Верету
Жордан Верету
42
Диавара
Амаду Диавара
14
Шик
Патрик Шик
Дженоа
мин
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
4
Кришито
Доменико Кришито
43'
43'
90
21
Радованович
Иван Радованович
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
8
Лерагер
Лукас Лерагер
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
16'
16'
90
11
Куаме
Кристиан Куаме
70'
70'
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
14
Бираски
Давиде Бираски
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
5
Ромуло
Ромуло
19
Пандев
Горан Пандев
9
Санабрия
Антонио Санабрия
30
Фавилли
Андреа Фавилли