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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 10
Де Росси 74
Перотти 90
3:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пеллегри 3
Лазович 79
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
28 мая 2017, 19:00 МСК
28.05.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
74'
74'
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
18
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
10'
10'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
69
11
Салах
Мохамед Салах
54
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
90'
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
56
22
Лазович
Дарко Лазович
79'
79'
90
11
Палладино
Раффаэле Палладино
50
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
3'
3'
69
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
38
Зима
Лукаш Зима
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
99
Нинкович
Никола Нинкович
94
Катальди
Данило Катальди
10
Нтчам
Оливье Нтчам
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто