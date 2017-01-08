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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Иццо 36
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
8 янв. 2017, 17:00 МСК
8.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
9
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
36'
36'
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
99
Нинкович
Никола Нинкович
62
11
Окампос
Лукас Окампос
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
21
Орбан
Лукас Орбан
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
2
Эденилсон
Эденилсон
27
Пандев
Горан Пандев
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
3
Жуан
Жуан
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
88
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
85
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
78
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
44
Манолас
Костас Манолас
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави