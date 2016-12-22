Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 45
Джеко 52
Перотти 90
3:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Де Гузман 37
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
22 дек. 2016, 22:45 МСК
22.12.2016, 22:45 МСК
четверг
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
15
Вермален
Томас Вермален
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
52'
52'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
45'
45'
90
11
Салах
Мохамед Салах
82
Запасные
98
Кризанто
Лоренцо Кризанто
19
Алисон
Алисон
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
58
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
30
Жерсон
Жерсон
53
Спиноцци
Эмануэле Спиноцци
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
90'
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
41
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
59
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
37'
37'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
75
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
27
Париджини
Витторио Париджини
80
Кийин
Софьян Кийин
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер