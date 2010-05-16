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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 40
Де Росси 45
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
16 мая 2010, 16:00 МСК
16.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
90
0
Йокич
Боян Йокич
90
0
Скардина
Франческо Скардина
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
59
0
Йори
Мануэль Йори
79
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Граноче
Пабло Граноче
69
Запасные
0
Соррентино
Стефано Соррентино
0
Фрей
Николас Фрей
0
Моро
Фабио Моро
0
Марколини
Микеле Марколини
0
Ригони
Лука Ригони
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
70
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мотта
Марко Мотта
75
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
40'
40'
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
45'
45'
71
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Менез
Жереми Менез