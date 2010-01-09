Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 1
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
9 янв. 2010, 20:00 МСК
9.01.2010, 20:00 МСК
суббота
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
1'
1'
65
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Тони
Лука Тони
82
0
Вучинич
Мирко Вучинич
13
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Мотта
Марко Мотта
0
Фати
Рикардо Фати
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Черчи
Алессио Черчи
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
74
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Ригони
Лука Ригони
58
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
71
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Малаго
Марко Малаго
0
Марколини
Микеле Марколини
0
Лусиано
Лусиано
0
Граноче
Пабло Граноче