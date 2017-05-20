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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Кьево
Верона
Кастро 15
Инглесе 37
Инглесе 86
3:5
Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 28
Салах 43
Эль-Шаарави 58
Салах 77
Джеко 83
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
20 мая 2017, 19:00 МСК
20.05.2017, 19:00 МСК
суббота
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
57
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
15'
15'
45
97
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
37'
86'
37', 86'
88
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
Трояни
Микеле Трояни
80
Кийин
Софьян Кийин
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
7
Гакпе
Серж Гакпе
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
28'
58'
28', 58'
71
9
Джеко
Эдин Джеко
83'
83'
86
11
Салах
Мохамед Салах
43'
77'
43', 77'
82
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
4
Наингголан
Раджа Наингголан
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти