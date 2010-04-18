Матч завершен
Лацио
Рим
Рокки 14
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 53
Вучинич 63
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
18 апр. 2010, 19:30 МСК
18.04.2010, 19:30 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
7
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
65
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
14'
14'
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
74
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Баронио
Роберто Баронио
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Сарате
Мауро Сарате
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
46
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Тотти
Франческо Тотти
46
0
Тони
Лука Тони
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
63'
53'
63'
53'
83
Запасные
0
Дони
Дони
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Менез
Жереми Менез