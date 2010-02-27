Матч завершен
Лацио
Рим
Сивилья 6
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кейррисон 90
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
27 февр. 2010, 22:45 МСК
27.02.2010, 22:45 МСК
суббота
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Берни
Томмазо Берни
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
6'
6'
77
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
57
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
69
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Яннарилли
Энтони Яннарилли
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Сарате
Мауро Сарате
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Донадель
Марко Донадель
64
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Болатти
Марио Болатти
56
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Карраро
Федерико Карраро
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кейррисон
Кейррисон
90'