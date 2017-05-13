Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 67
Калинич 73
Ломбарди 76
3:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 55
Мургиа 81
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
13 мая 2017, 19:00 МСК
13.05.2017, 19:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
65
20
Валеро
Борха Валеро
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
65
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
65
30
Бабакар
Хума Бабакар
67'
67'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
18
Сальседо
Карлос Сальседо
6
Санчес
Карлос Санчес
72
Иличич
Йосип Иличич
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
9
Калинич
Никола Калинич
73'
16
Тельо
Кристиан Тельо
32
Млакар
Ян Млакар
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
81'
81'
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
49
16
Пароло
Марко Пароло
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
4
Патрик
Патрик
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
71
14
Кейта
Бальде Кейта
55'
55'
71
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
20
Билья
Лукас Билья
19
Лулич
Сенад Лулич
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
76'
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
11
Крекко
Лука Крекко