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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 23
Билья 45
Раду 90
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сарате 64
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
18 дек. 2016, 22:45 МСК
18.12.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
90'
90'
90
15
Баштуш
Баштуш
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
5
Катальди
Данило Катальди
85
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
45'
45'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
77
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
14
Кейта
Бальде Кейта
23'
23'
68
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
8
Баста
Душан Баста
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
7
Кишна
Рикардо Кишна
46
Росси
Алессандро Росси
Фиорентина
мин
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
40
Томович
Ненад Томович
45
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
72
Иличич
Йосип Иличич
59
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
80
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
64'
26
Перес
Джош Перес