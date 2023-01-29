Лацио - Фиорентина: 29 января 2023 смотреть онлайн
Лацио
Рим
-:-

Лацио - Фиорентина: 29 января 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

05.02.2022 05 февр. 2022 сб 22:45
Фиорентина
0 : 3
Лацио
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 22:45
Фиорентина
0
Лацио
3
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Фиорентина
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Лацио
1
Фиорентина
0
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 0
Лацио
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
Фиорентина
2
Лацио
0
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2
Фиорентина
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
Лацио
2 : 1
Фиорентина
27.06.2020 27 июня 2020 сб 22:45
Лацио
2
Фиорентина
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 2
Лацио
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1
Лацио
2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
Фиорентина
1 : 1
Лацио
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:30
Фиорентина
1
Лацио
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Фиорентина
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Лацио
1
Фиорентина
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Фиорентина
3 : 4
Лацио
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Фиорентина
3
Лацио
4
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 23:00
Лацио
1 : 0
Фиорентина
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 23:00
Лацио
1
Фиорентина
0
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Фиорентина
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
Лацио
1
Фиорентина
1
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:00
Фиорентина
3 : 2
Лацио
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:00
Фиорентина
3
Лацио
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Лацио
3 : 1
Фиорентина
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Лацио
3
Фиорентина
1
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2
Фиорентина
4
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1
Лацио
3
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
Лацио
4 : 0
Фиорентина
09.03.2015 09 марта 2015 пн 21:00
Лацио
4
Фиорентина
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Лацио
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:30
Фиорентина
0
Лацио
2
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
0 : 1
Лацио
02.03.2014 02 марта 2014 вс 22:45
Фиорентина
0
Лацио
1
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Фиорентина
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Лацио
0
Фиорентина
0
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0 : 2
Фиорентина
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0
Фиорентина
2

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
Вратарь смахнул мяч в штангу и пропустил – из-за этого «Лацио» проиграл в Турции
#Лига Европы
Узнаем соперников «Локомотива» и «Спартака» по деталям: бывший тренер «Зенита», самые дорогие игроки ЛЕ и возвращение мема про Фалькао
#Лига Европы
Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
# Новости матча
Серия А: где смотреть матч «Рома» – «Лацио», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
1
Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду
Миранчук вышел в старте «Аталанты». Сыграл 70 минут, ушел на замену из-за травмы
«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел
Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4
2
2
Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины» – это кубковый матч против «Беневенто»
2
2
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
Кокорин девять раз за сезон попадал в заявку «Фиорентины» на матчи Серии А. Он выходил только в четырех играх
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
#Салернитана
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
#литература
«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
#Александр Кокорин
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
#Фиорентина
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
Помните вратаря Баллотту? Когда-то фанаты дарили ему фальшивое пенсионное. Он еще играет. В 56 лет!
#Марко Баллотта
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
#Лига чемпионов
Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
#Давид Сильва
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио