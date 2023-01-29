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|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
|
3
Бираги
Кристиано Бираги
|
4
Миленкович
Никола Миленкович
|
98
Игор
Игор
|
23
Венути
Лоренцо Венути
|
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|
32
Дункан
Альфред Дункан
|
34
Амрабат
Софиан Амрабат
|
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
|
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
|Запасные
|
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
-
|
25
Розати
Антонио Розати
-
|
55
Настасич
Матия Настасич
-
|
29
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
17
Терзич
Алекса Терзич
-
|
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
|
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
|
18
Торрейра
Лукас Торрейра
-
|
91
Кокорин
Александр Кокорин
-
|
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
|
9
Кабрал
Артур Кабрал
-
|
67
Мунтяну
Луис Мунтяну
-
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно