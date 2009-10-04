Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
4 окт. 2009, 16:00 МСК
4.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
77
0
Муту
Адриан Муту
66
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Натали
Чезаре Натали
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Джилардино
Альберто Джилардино
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
78
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
67
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Элизеу
Элизеу
0
Дабо
Усман Дабо
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
0
Индзаги
Симоне Индзаги