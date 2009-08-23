Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 49
Сапатер 68
Бьява 83
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Таддеи 54
Тотти 64
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
23 авг. 2009, 21:45 МСК
23.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
83'
83'
46
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
69
0
Сапатер
Альберто Сапатер
68'
68'
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Модесто
Франческо Модесто
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Место
Джандоменико Место
46
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Кришито
Доменико Кришито
49'
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа
0
Паласио
Родриго Паласио
Рома
мин
0
Артур
Артур
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
76
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
54'
54'
71
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Губерти
Стефано Губерти
75
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Тотти
Франческо Тотти
64'
64'
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Фати
Рикардо Фати
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Черчи
Алессио Черчи
0
Эспозито
Мауро Эспозито