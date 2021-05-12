Челси - Арсенал: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Арсенал: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
12 мая 2021, 21:45 МСК
12.05.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-

Прошлые матчи

26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3
Челси
1
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:30
Арсенал
2
Челси
1
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:15
Челси
2
Арсенал
2
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1
Челси
2
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4
Арсенал
1
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Арсенал
2 : 0
Челси
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Арсенал
2
Челси
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Челси
3 : 2
Арсенал
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Челси
3
Арсенал
2
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Арсенал
2
Челси
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
Челси
0
Арсенал
0
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:30
Арсенал
2
Челси
1
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:30
Челси
3 : 1
Арсенал
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:30
Челси
3
Арсенал
1
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Арсенал
3 : 0
Челси
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Арсенал
3
Челси
0
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 1
Челси
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Арсенал
0
Челси
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
Челси
2
Арсенал
0
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Арсенал
0
Челси
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:20
Челси
2 : 0
Арсенал
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:20
Челси
2
Арсенал
0
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:45
Челси
6 : 0
Арсенал
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:45
Челси
6
Арсенал
0
23.12.2013 23 дек. 2013 пн 22:59
Арсенал
0 : 0
Челси
23.12.2013 23 дек. 2013 пн 22:59
Арсенал
0
Челси
0
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
Челси
2
Арсенал
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 14:45
Арсенал
1 : 2
Челси
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 14:45
Арсенал
1
Челси
2

Новости

Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
# Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16