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Челси VS Арсенал
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Челси - Арсенал: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Арсенал: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
12 мая 2021, 21:45 МСК
12.05.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Прошлые матчи
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3
Челси
1
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
19:30
Арсенал
2
Челси
1
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2
Арсенал
2
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1
Челси
2
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
Челси
4
Арсенал
1
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Арсенал
2 : 0
Челси
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Арсенал
2
Челси
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
Челси
3 : 2
Арсенал
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
Челси
3
Арсенал
2
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Арсенал
2
Челси
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
Челси
0
Арсенал
0
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:30
Арсенал
2
Челси
1
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:30
Челси
3 : 1
Арсенал
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:30
Челси
3
Арсенал
1
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Арсенал
3 : 0
Челси
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Арсенал
3
Челси
0
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 1
Челси
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Арсенал
0
Челси
1
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2
Арсенал
0
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0
Челси
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:20
Челси
2 : 0
Арсенал
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:20
Челси
2
Арсенал
0
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:45
Челси
6 : 0
Арсенал
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:45
Челси
6
Арсенал
0
23.12.2013
23 дек. 2013
пн
22:59
Арсенал
0 : 0
Челси
23.12.2013
23 дек. 2013
пн
22:59
Арсенал
0
Челси
0
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2
Арсенал
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
14:45
Арсенал
1 : 2
Челси
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
14:45
Арсенал
1
Челси
2
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Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
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Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
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18 марта, 03:30
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#Антонио Рюдигер
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03 февраля, 22:20
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