Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уилшир 63
Бельерин 90
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 67
Алонсо 84
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
3 янв. 2018, 22:45 МСК
3.01.2018, 22:45 МСК
среда
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
88
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90'
90'
90
29
Джака
Гранит Джака
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
63'
63'
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
11
Озил
Месут Озил
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
80
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
45
Ивоби
Алекс Ивоби
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
84'
84'
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
15
Мозес
Виктор Мозес
56
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
71
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
10
Азар
Эден Азар
67'
67'
82
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи