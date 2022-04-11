«Реал» – «Челси». Обзор, прогноз и ставки на матч: 12 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Челси»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.

Смотреть матч можно на сайте «Матч ТВ».

«Реал» впервые победил «Челси», ранее в еврокубках англичане побеждали трижды и играли вничью дважды.

«Уверенно контролировали игру, опасно контратаковали. Мы продемонстрировали организованность, а Бензема сыграл великолепно», – вердикт Карло Анчелотти после первой игры. «Один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж» за то время, что я работаю тут», – реплика Томаса Тухеля.

«Реал» после этого матча выиграл 2:0 у «Хетафе» – так у него восемь побед в девяти последних играх во всех турнирах за исключением 0:4 от «Барселоны». Он идет первым в Примере с отрывом

«Челси» разгромил «Саутгемптон» 6:0. В АПЛ у команды шесть побед в семи последних матчах и третье место с отрывом в восемь очков от пятого.

Азар и Йович не помогут «Реалу», под вопросом выход на поле Менди. У «Челси» травмированы Чилуэлл, Хадсон-Одои, Баркли и Лукаку.