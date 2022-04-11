«Реал» – «Челси». Обзор, прогноз и ставки на матч: 12 апреля
В Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/4 финала. Во второй игре «Реал» примет «Челси». Первый матч закончился гостевой победой «Реала» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Карима Бензема. За «Челси» забил Кай Хавертц.
- Встреча состоится во вторник, 12 апреля;
- Она стартует в 22:00 по московскому времени;
- Шансы на победу отличаются не кардинально: 2,5 – на «Реал», 2,8 – на «Челси» в БК Winline. Однако на проход в полуфинал шансы «Реала» оцениваются крайне низким коэффициентом 1,09.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Челси»
- «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.
- Смотреть матч можно на сайте «Матч ТВ».
«Реал» впервые победил «Челси», ранее в еврокубках англичане побеждали трижды и играли вничью дважды.
«Уверенно контролировали игру, опасно контратаковали. Мы продемонстрировали организованность, а Бензема сыграл великолепно», – вердикт Карло Анчелотти после первой игры. «Один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж» за то время, что я работаю тут», – реплика Томаса Тухеля.
«Реал» после этого матча выиграл 2:0 у «Хетафе» – так у него восемь побед в девяти последних играх во всех турнирах за исключением 0:4 от «Барселоны». Он идет первым в Примере с отрывом
«Челси» разгромил «Саутгемптон» 6:0. В АПЛ у команды шесть побед в семи последних матчах и третье место с отрывом в восемь очков от пятого.
Азар и Йович не помогут «Реалу», под вопросом выход на поле Менди. У «Челси» травмированы Чилуэлл, Хадсон-Одои, Баркли и Лукаку.