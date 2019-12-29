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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 13
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 83
Абрахам 87
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
29 дек. 2019, 17:00 МСК
29.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
77
Сака
Букайо Сака
90
23
Луис
Давид Луис
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
23
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Озил
Месут Озил
76
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
13'
13'
90
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
85
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
27
Мавропанос
Костас Мавропанос
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
32
Смит
Эмиль Смит
19
Пепе
Николя Пепе
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
34
15
Зума
Курт Зума
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
29
Томори
Фикайо Томори
59
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
70
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
10
Виллиан
Виллиан
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
87'
87'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
48
Лампти
Тарик Лампти
8
Баркли
Росс Баркли
5
Жоржиньо
Жоржиньо
83'
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи