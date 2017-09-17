Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
17 сент. 2017, 15:30 МСК
17.09.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
27
Мозес
Виктор Мозес
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
11
Педро
Педро
46
22
Виллиан
Виллиан
70
9
Мората
Альваро Мората
89
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
10
Азар
Эден Азар
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
73
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
66
45
Ивоби
Алекс Ивоби
80
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Санчес
Алексис Санчес
12
Жиру
Оливье Жиру