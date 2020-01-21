Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 28
Аспиликуэта 84
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мартинелли 63
Бельерин 87
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
21 янв. 2020, 23:15 МСК
21.01.2020, 23:15 МСК
вторник
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
84'
84'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
69
17
Ковачич
Матео Ковачич
66
5
Жоржиньо
Жоржиньо
28'
28'
90
10
Виллиан
Виллиан
79
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Алонсо
Маркос Алонсо
5
Зума
Курт Зума
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
19
Маунт
Мэйсон Маунт
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
77
Сака
Букайо Сака
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
87'
87'
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Озил
Месут Озил
55
34
Джака
Гранит Джака
90
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
63'
63'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
19
Пепе
Николя Пепе
81
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
16
Холдинг
Роб Холдинг
8
Себальос
Даниэль Себальос
29
Гендузи
Маттео Гендузи
69
Уиллок
Джозеф Уиллок