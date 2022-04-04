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#Лига чемпионов #Реал #Челси

«Челси» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 6 апреля

В Лиге чемпионов пройдут первые четвертьфинальные матчи. «Челси» примет дома «Реал».

  • Встреча состоится в среду, 6 апреля;
  • Она стартует в 22:00 по московскому времени;
  • Bettery считает фаворитом матча «Челси», на его победу она дает коэффициент 2,05. Победа «Реала» – 3,7. На ТМ2,5 – коэффициент 1,77.

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Челси
Лондон
-:-
Реал
Мадрид

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал»

  • «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.
  • Смотреть игру можно и на сайте «Матч ТВ».

Статистика встреч «Челси» – «Реал»

«Челси» и «Реал» играли пять раз в истории еврокубков. «Челси» не проиграл ни одного матча. Они встречались в финале Кубка Кубков в 1971 году и в его переигровке. В 1998 году был матч за Суперкубок УЕФА. Оба раза трофеи брал «Челси».

В 2021 году «Челси» прошел «Реал» в полуфинале ЛЧ (1:1, 2:0), после чего выиграл турнир.

  • «Челси» занимает третье место в АПЛ. После пяти подряд команда разгромно уступила «Брентфорду» 1:4.
  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании. За последние шесть матчей он победил пять раз, но уступил 0:4 «Барселоне».

Чиллуэлл не поможет «Челси», под вопросом выход Пулишича и Хадсон-Одои. У «Реала» отсутствует травмированный Эден Азар. Вероятно, не сыграет Иско.

«Челси» и «Реал» в последних шести матчах ЛЧ выиграли по пять из них.

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