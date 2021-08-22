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Арсенал VS Челси
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Арсенал - Челси: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Челси: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
22 авг. 2021, 18:30 МСК
22.08.2021, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав
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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
Челси
0
Арсенал
1
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3
Челси
1
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
19:30
Арсенал
2
Челси
1
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2
Арсенал
2
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1
Челси
2
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019
29 мая 2019
ср
22:00
Челси
4
Арсенал
1
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Арсенал
2 : 0
Челси
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Арсенал
2
Челси
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
Челси
3 : 2
Арсенал
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
Челси
3
Арсенал
2
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Арсенал
2
Челси
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
Челси
0
Арсенал
0
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:30
Арсенал
2
Челси
1
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:30
Челси
3 : 1
Арсенал
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:30
Челси
3
Арсенал
1
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Арсенал
3 : 0
Челси
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Арсенал
3
Челси
0
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 1
Челси
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Арсенал
0
Челси
1
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
14:45
Челси
2
Арсенал
0
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0
Челси
0
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:20
Челси
2 : 0
Арсенал
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:20
Челси
2
Арсенал
0
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:45
Челси
6 : 0
Арсенал
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:45
Челси
6
Арсенал
0
23.12.2013
23 дек. 2013
пн
22:59
Арсенал
0 : 0
Челси
23.12.2013
23 дек. 2013
пн
22:59
Арсенал
0
Челси
0
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
16:30
Челси
2
Арсенал
1
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30 мая, 11:32
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