Арсенал - Челси: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
-:-

Арсенал - Челси: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
22 авг. 2021, 18:30 МСК
22.08.2021, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
Челси
0
Арсенал
1
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3
Челси
1
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:30
Арсенал
2
Челси
1
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:15
Челси
2
Арсенал
2
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 17:00
Арсенал
1
Челси
2
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4
Арсенал
1
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Арсенал
2 : 0
Челси
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:30
Арсенал
2
Челси
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Челси
3 : 2
Арсенал
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Челси
3
Арсенал
2
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 22:45
Арсенал
2
Челси
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
Челси
0
Арсенал
0
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Челси
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:30
Арсенал
2
Челси
1
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:30
Челси
3 : 1
Арсенал
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:30
Челси
3
Арсенал
1
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Арсенал
3 : 0
Челси
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Арсенал
3
Челси
0
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 1
Челси
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Арсенал
0
Челси
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
Челси
2 : 0
Арсенал
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 14:45
Челси
2
Арсенал
0
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Арсенал
0
Челси
0
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:20
Челси
2 : 0
Арсенал
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:20
Челси
2
Арсенал
0
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:45
Челси
6 : 0
Арсенал
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:45
Челси
6
Арсенал
0
23.12.2013 23 дек. 2013 пн 22:59
Арсенал
0 : 0
Челси
23.12.2013 23 дек. 2013 пн 22:59
Арсенал
0
Челси
0
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
Челси
2 : 1
Арсенал
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 16:30
Челси
2
Арсенал
1

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