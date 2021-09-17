Валерий Газзаев

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Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
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#политика
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В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
«Ты и псина оба любите лизать яйца хозяину». Комик Илья Соболев позвонил Слуцкому – это новый Comment Out
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#Леонид Слуцкий
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Газзаев чуть не переехал в Италию в 90-е – уже учил язык и смотрел кассеты. Но президент клуба арестован за связь с мафией
#Валерий Газзаев
Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина
#Роналдиньо
Политик Газзаев: вступал в партии, голосовал против пенсионной реформы, желал здоровья Путину
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#Валерий Газзаев
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Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться
#ЦСКА
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
История Лиги Европы – это вечные перемены: название, герои и даже гимн
#ЦСКА