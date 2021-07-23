Валерий Газзаев

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Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
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Футбол
Газзаев, Семин и другие тренеры выступили в поддержку экс-главы «Сатурна». Его осуждают за координацию деятельности ОПГ
#Юрий Семин