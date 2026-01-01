Командный турнир по фигурному катанию

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Фигурное катание
Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается
#Камила Валиева
Фигурное катание
Команда Загитовой лидирует после первого дня командного турнира
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
#Майя Хромых
Фигурное катание
Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве
#Алена Косторная