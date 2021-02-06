Командный турнир по фигурному катанию
фигурное катание
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#Командный турнир по фигурному катанию #фигурное катание

Команда Загитовой лидирует после первого дня командного турнира

06 февраля, 21:29

В Москве 5 февраля начался Кубок Первого канала. В нем женская команда победила мужскую – 246,30 балла против 194,78.

После первого дня соревнования команда Загитовой опережает команду Медведевой:

1. Команда Загитовой («Красная машина») – 931,41 балла.

2. Команда Медведевой («Время первых») – 912,92.

Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию

Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию

Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России

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