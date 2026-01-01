Макар Игнатов

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Фигурное катание
Где смотреть произвольную программу у мужчин: во сколько прямая трансляция, чемпионат России по фигурному катанию 24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Коляда – пятый
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на мужские соревнования, 23-24 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
На чемпионате России по фигурному катанию-2022 участвуют все призеры прошлого турнира
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Игнатов – первый фигурист в истории России, который приземлил четыре четверных прыжка в одной программе
#Макар Игнатов
Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Коляда выиграл мужские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Коляда выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию. Дебютант Кондратюк – третий
#фигурное катание