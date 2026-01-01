Макар Игнатов

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Тенденции сезона в фигурном катании – для тех, кто пропустил события до чемпионата России: травмы, смена программ, рекорды
#фигурное катание
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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