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rcdespanyol.com
Страна
Испания
Стадион
Корнелья-Эль Прат
Тренер
Абелардо Фернандес
А. Фернандес
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Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля, 01:35
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
Весь кризис «Эспаньола» в одном факте: на фанатской трибуне в Москве никого не было
#Эспаньол
03 октября 2019, 22:25
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
#Маурисио Почеттино
02 июня 2019, 01:14