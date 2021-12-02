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Майами Хит
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Майами Хит
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Баскетбол
НБА лишила «Чикаго» и «Майами» драфт-пиков второго раунда. Клубы вели переговоры до открытия рынка свободных агентов
#НБА
02 декабря 2021, 13:16
Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
10 ноября 2021, 09:26
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
09 ноября 2021, 11:25
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
22 мая 2021, 10:37
Баскетбол
Самый возрастной игрок НБА сыграл впервые с августа. И получил удаление через три минуты после выхода
#Юдонис Хаслем
14 мая 2021, 13:37
Баскетбол
«Оклахома» подписала игрока «Майами», отчисленного из-за антисемитских высказываний. И спустя неделю исключила его
#Майерс Ленард
26 марта 2021, 11:29
Баскетбол
Игрок «Майами» отстранен из-за антисемитских оскорблений во время стрима
#Майерс Ленард
10 марта 2021, 10:34
Баскетбол
«Майами» проиграл десятый матч из 16. Осенью он играл в финале НБА
#Майами Хит
26 января 2021, 10:30
Баскетбол
8 игроков «Майами» ушли на самоизоляцию. Среди них – Батлер, Драгич, Адебайо
#НБА
12 января 2021, 10:45
Баскетбол
«Бостон» и «Майами» не сыграли из-за коронавируса. Это второй перенесенный в НБА матч за сезон
#НБА
11 января 2021, 10:39
Баскетбол
Тренер «Майами» заплакал на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс»
#Эрик Споэльстра
12 октября 2020, 11:41
Баскетбол
«Лейкерс» выиграли НБА в 17-й раз и сравнялись по числу побед с «Бостоном». Это два главных клуба по титулам в лиге
#НБА
12 октября 2020, 05:03
Баскетбол
«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче
#НБА
12 октября 2020, 05:02
Баскетбол
Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА
#Леброн Джеймс
10 октября 2020, 09:55
Баскетбол
«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА
#Майами Хит
10 октября 2020, 06:32
Баскетбол
Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»
#НБА
09 октября 2020, 15:08
5
Баскетбол
«Лейкерс» ведет в финале НБА со счетом 3:1
#Лос-Анджелес Лейкерс
07 октября 2020, 10:33
Баскетбол
«Майами» без двух лидеров победил «Лейкерс». Счет в финальной серии НБА стал 1-2
#НБА
05 октября 2020, 10:43
1
Баскетбол
«Майами» вышел в финал НБА. Регулярку он заканчивал пятым
#Майами Хит
28 сентября 2020, 10:01
Баскетбол
«Майами» вышел в финал Восточной конференции, выбив «Милуоки»
#НБА
09 сентября 2020, 04:20
1
Баскетбол
Яннис Адетокумбо травмировался в четвертой игре серии против «Майами»
#Яннис Адетокумбо
06 сентября 2020, 23:29
Баскетбол
Батлер впервые в карьере набрал 40 очков в матче плей-офф НБА
#Джимми Батлер
01 сентября 2020, 10:39