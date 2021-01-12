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#НБА #коронавирус #баскетбол #Майами Хит

8 игроков «Майами» ушли на самоизоляцию. Среди них – Батлер, Драгич, Адебайо

4 часа назад

Это произошло после того, как из-за протокола по профилактике коронавируса самоизолировался Эвери Брэдли.

Из-за требований протокола лиги изолировались еще восемь игроков, включая Джимми Батлера, Горана Драгича, Бэма Адебайо и других.

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