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8 игроков «Майами» ушли на самоизоляцию. Среди них – Батлер, Драгич, Адебайо
4 часа назад
Это произошло после того, как из-за протокола по профилактике коронавируса самоизолировался Эвери Брэдли.
Из-за требований протокола лиги изолировались еще восемь игроков, включая Джимми Батлера, Горана Драгича, Бэма Адебайо и других.
- Ранее не состоялся матч между «Бостоном» и «Майами».
- Менее чем через сутки «Майами» предстоит игра с «Филадельфией».
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