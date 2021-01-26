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«Майами» проиграл десятый матч из 16. Осенью он играл в финале НБА
5 часов назад
«Бруклин» выиграл у «Майами» 98:85 в матче НБА.
Финалист прошлого сезона проиграл шесть матчей из последних восьми. С результатом 6-10 команда идет на 13-м месте в Восточной конференции.
- В январе «Майами» отправлял на изоляцию восемь игроков по требованию протокола лиги по профилактике коронавируса.
- Среди них был и лидер команды Джимми Батлер – он провел всего шесть матчей в сезоне, последний из них – 10 января.
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