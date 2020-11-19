Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов

Сборная России сыграла последний матч в 2020-м году против Сербии в Лиге наций.

Из-за пандемии коронавируса Россия провела все игры осенью. Всего их восемь – шесть в Лиге наций и два товарищеских.

🟢 Сербия – 3:1 (Лига наций)

🟢 Венгрия – 3:2 (Лига наций)

🔴 Швеция – 1:2 (товарищеский матч)

🟡 Турция – 1:1 (Лига наций)

🟡 Венгрия – 0:0 (Лига наций)

🟡 Молдавия – 0:0 (товарищеский матч)

🔴 Турция – 2:3 (Лига наций)

🔴 Сербия – 0:5 (Лига наций)

Все матчи: