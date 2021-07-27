Олимпиада-2020: результаты четвертого дня – 27 июля 2021 года

Завершился четвертый день на Олимпиаде-2020, в котором было разыграно 22 комплекта медалей. Россия выиграла шесть:

🥇 Владислав Ларин – олимпийский чемпион по тхэквондо в весе свыше 80 кг.

🥇 Женская сборная России выиграла золото по спортивной гимнастике в командном многоборье.

🥇🥈 Евгений Рылов выиграл золото в плавании на дистанции 100 м на спине. Вторым стал Климент Колесников.

🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли серебро в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

🥉 Пара Юлия Каримова и Сергей Каменский взяли бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

27 июля

Триатлон

Женщины:

1. 🇧🇲 Флора Даффи.

2. 🇬🇧 Джорджия Тейлор-Браун.

3. 🇺🇸 Кэти Заферес.

Бермудские острова впервые в истории выиграли золото на Олимпиаде. Последняя медаль была в 1976 году

Плавание

200 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇬🇧 Том Дин.

2. 🇬🇧 Данкан Скотт.

3. 🇧🇷 Фернандо Шеффер.

100 м, спина, женщины:

1. 🇦🇺 Кэйли Маккеон.

2. 🇨🇦 Кайли Масс.

3. 🇺🇸 Реган Смит.

100 м, спина, мужчины:

1. 🇷🇺 Евгений Рылов.

2. 🇷🇺 Климент Колесников.

3. 🇺🇸 Райан Мерфи.

100 м, брасс, женщины:

1. 🇺🇸 Лидия Джейкоби.

2. 🇿🇦 Татьяна Шонмакер.

3. 🇺🇸 Лилли Кинг.

Пулевая стрельба

Микст, пистолет пневматический, 10 м:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇺🇦 Украина.

Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета

Микст, винтовка пневматическая, 10 м:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇷🇺 Россия.

Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки

Серфинг

Мужчины:

1. 🇧🇷 Итало Феррейра.

2. 🇯🇵 Каноа Игараси.

3. 🇦🇺 Оуэн Райт.

Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о погибшей бабушке. Раньше он из-за бедности катался на крышке от холодильника

Женщины:

1. 🇺🇸 Карисса Мур.

2. 🇿🇦 Бьянка Бейтендаг.

3. 🇯🇵 Амуро Цудзуки.

Гребной слалом

Байдарка, женщины:

1. 🇩🇪 Рикарда Функ.

2. 🇪🇸 Майялен Шурро.

3. 🇦🇺 Джессика Фокс.

Маунтинбайк

Женщины:

1. 🇨🇭 Иоланда Нефф.

2. 🇨🇭 Сина Фрай.

3. 🇨🇭 Линда Индерганд.

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, женщины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇲🇽 Мексика.

Конный спорт

Выездка, команды:

1. 🇩🇪 Германия.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇬🇧 Великобритания.

Дзюдо

До 63 кг, женщины:

1. 🇫🇷 Кларисс Агбеньену.

2. 🇸🇮 Тина Трстеняк.

3. 🇨🇦 Катрин Бошмен-Пинар.

3. 🇮🇹 Мария Чентраккио.

До 81 кг, мужчины:

1. 🇯🇵 Таканори Нагасэ.

2. 🇲🇳 Саид Моллаеи.

3. 🇦🇹 Шамиль Борчашвили.

3. 🇧🇪 Маттиас Кассе.

Тяжелая атлетика

До 59 кг, группа А, женщины:

1. 🇹🇼 Ко Хсин Чунь.

2. 🇹🇲 Полина Гурьева.

3. 🇯🇵 Микико Андо.

До 64 кг, группа А, женщины:

1. 🇨🇦 Мод Шаррон.

2. 🇮🇹 Джорджия Бординьон.

3. 🇹🇼 Чэнь Вэнь-Хуэй.

Фехтование

Шпага, команды, женщины:

1. 🇪🇪 Эстония.

2. 🇰🇷 Южная Корея.

3. 🇮🇹 Италия.

Спортивная гимнастика

Командные соревнования, женщины:

1. 🇷🇺 Россия.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇬🇧 Великобритания.

Софтбол

Женщины:

1. 🇯🇵 Япония.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇨🇦 Канада.

Тхэквондо

Свыше 67, женщины:

1. 🇷🇸 Милица Мандич.

2. 🇰🇷 Ли Да-бин.

3. 🇬🇧 Бьянка Уолкден.

3. 🇫🇷 Алтея Лорин.

Свыше 80 кг, мужчины:

1. 🇷🇺 Владислав Ларин.

2. 🇲🇰 Деян Георгиевски.

3. 🇨🇺 Рафаэль Кастильо.

3. 🇰🇷 Ин Кьо Дон.

Россия выиграла золото в тхэквондо среди мужчин свыше 80 кг. Это вторая победа на турнире

Другие важные события:

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф. Обе сыграют в полуфинале.

Аслан Карацев вылетел из одиночного теннисного турнира, Карен Хачанов прошел в следующий раунд. Матч Хачанова останавливался из-за дождя.

Анастасия Павлюченкова прошла в 1/4 финала женского одиночного турнира. Ее матч тоже останавливался из-за дождя. Наоми Осака вылетела из турнира.

Женская сборная России по гандболу проиграла Швеции.

Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о погибшей бабушке. Раньше он из-за бедности катался на крышке от холодильника