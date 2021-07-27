Олимпиада-2020: результаты четвертого дня – 27 июля 2021 года
Завершился четвертый день на Олимпиаде-2020, в котором было разыграно 22 комплекта медалей. Россия выиграла шесть:
- 🥇 Владислав Ларин – олимпийский чемпион по тхэквондо в весе свыше 80 кг.
- 🥇 Женская сборная России выиграла золото по спортивной гимнастике в командном многоборье.
- 🥇🥈 Евгений Рылов выиграл золото в плавании на дистанции 100 м на спине. Вторым стал Климент Колесников.
- 🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли серебро в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
- 🥉 Пара Юлия Каримова и Сергей Каменский взяли бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
27 июля
Триатлон
Женщины:
1. 🇧🇲 Флора Даффи.
2. 🇬🇧 Джорджия Тейлор-Браун.
3. 🇺🇸 Кэти Заферес.
Бермудские острова впервые в истории выиграли золото на Олимпиаде. Последняя медаль была в 1976 году
Плавание
200 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇬🇧 Том Дин.
2. 🇬🇧 Данкан Скотт.
3. 🇧🇷 Фернандо Шеффер.
100 м, спина, женщины:
1. 🇦🇺 Кэйли Маккеон.
2. 🇨🇦 Кайли Масс.
3. 🇺🇸 Реган Смит.
100 м, спина, мужчины:
1. 🇷🇺 Евгений Рылов.
2. 🇷🇺 Климент Колесников.
3. 🇺🇸 Райан Мерфи.
- Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года
- Золотой медалист Олимпиады Рылов хотел выйти на награждение в маске с котом. Организаторы запретили
100 м, брасс, женщины:
1. 🇺🇸 Лидия Джейкоби.
2. 🇿🇦 Татьяна Шонмакер.
3. 🇺🇸 Лилли Кинг.
Пулевая стрельба
Микст, пистолет пневматический, 10 м:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇺🇦 Украина.
Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
Микст, винтовка пневматическая, 10 м:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇷🇺 Россия.
Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки
Серфинг
Мужчины:
1. 🇧🇷 Итало Феррейра.
2. 🇯🇵 Каноа Игараси.
3. 🇦🇺 Оуэн Райт.
Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о погибшей бабушке. Раньше он из-за бедности катался на крышке от холодильника
Женщины:
1. 🇺🇸 Карисса Мур.
2. 🇿🇦 Бьянка Бейтендаг.
3. 🇯🇵 Амуро Цудзуки.
Гребной слалом
Байдарка, женщины:
1. 🇩🇪 Рикарда Функ.
2. 🇪🇸 Майялен Шурро.
3. 🇦🇺 Джессика Фокс.
Маунтинбайк
Женщины:
1. 🇨🇭 Иоланда Нефф.
2. 🇨🇭 Сина Фрай.
3. 🇨🇭 Линда Индерганд.
Прыжки в воду
Вышка, синхронные прыжки, женщины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇲🇽 Мексика.
Конный спорт
Выездка, команды:
1. 🇩🇪 Германия.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇬🇧 Великобритания.
Дзюдо
До 63 кг, женщины:
1. 🇫🇷 Кларисс Агбеньену.
2. 🇸🇮 Тина Трстеняк.
3. 🇨🇦 Катрин Бошмен-Пинар.
3. 🇮🇹 Мария Чентраккио.
До 81 кг, мужчины:
1. 🇯🇵 Таканори Нагасэ.
2. 🇲🇳 Саид Моллаеи.
3. 🇦🇹 Шамиль Борчашвили.
3. 🇧🇪 Маттиас Кассе.
Тяжелая атлетика
До 59 кг, группа А, женщины:
1. 🇹🇼 Ко Хсин Чунь.
2. 🇹🇲 Полина Гурьева.
3. 🇯🇵 Микико Андо.
До 64 кг, группа А, женщины:
1. 🇨🇦 Мод Шаррон.
2. 🇮🇹 Джорджия Бординьон.
3. 🇹🇼 Чэнь Вэнь-Хуэй.
Фехтование
Шпага, команды, женщины:
1. 🇪🇪 Эстония.
2. 🇰🇷 Южная Корея.
3. 🇮🇹 Италия.
Спортивная гимнастика
Командные соревнования, женщины:
1. 🇷🇺 Россия.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇬🇧 Великобритания.
- Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России
- Россия впервые в истории победила на Олимпиаде в женском командном многоборье
Софтбол
Женщины:
1. 🇯🇵 Япония.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇨🇦 Канада.
Тхэквондо
Свыше 67, женщины:
1. 🇷🇸 Милица Мандич.
2. 🇰🇷 Ли Да-бин.
3. 🇬🇧 Бьянка Уолкден.
3. 🇫🇷 Алтея Лорин.
Свыше 80 кг, мужчины:
1. 🇷🇺 Владислав Ларин.
2. 🇲🇰 Деян Георгиевски.
3. 🇨🇺 Рафаэль Кастильо.
3. 🇰🇷 Ин Кьо Дон.
Россия выиграла золото в тхэквондо среди мужчин свыше 80 кг. Это вторая победа на турнире
Другие важные события:
- Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 вышли в плей-офф. Обе сыграют в полуфинале.
- Аслан Карацев вылетел из одиночного теннисного турнира, Карен Хачанов прошел в следующий раунд. Матч Хачанова останавливался из-за дождя.
- Анастасия Павлюченкова прошла в 1/4 финала женского одиночного турнира. Ее матч тоже останавливался из-за дождя. Наоми Осака вылетела из турнира.
- Женская сборная России по гандболу проиграла Швеции.
Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о погибшей бабушке. Раньше он из-за бедности катался на крышке от холодильника