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🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки

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Это сделали Юлия Каримова и Сергей Каменский. В поединке за бронзу они победили пару 🇰🇷 Квон Юнджи – Нам Тюэн со счетом 17:9.

  • Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
  • Каримова – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Другая российская пара Масленников – Галашина в квалификации заняла пятое место.

Важные события 🇷🇺 в стрельбе:

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Источник:
Гол.ру
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