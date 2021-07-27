Олимпиада-2020
стрельба
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🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки
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Это сделали Юлия Каримова и Сергей Каменский. В поединке за бронзу они победили пару 🇰🇷 Квон Юнджи – Нам Тюэн со счетом 17:9.
- Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
- Каримова – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Другая российская пара Масленников – Галашина в квалификации заняла пятое место.
Важные события 🇷🇺 в стрельбе:
- Россия выиграла серебро Олимпиады в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
- Первое золото России на Олимпиаде – после сбоя электроники: чемпионка – прапорщик Росгвардии, пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников
- Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел
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