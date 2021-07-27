🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 в миксте в стрельбе из пневматической винтовки

Это сделали Юлия Каримова и Сергей Каменский. В поединке за бронзу они победили пару 🇰🇷 Квон Юнджи – Нам Тюэн со счетом 17:9.

Каменский – двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Каримова – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Другая российская пара Масленников – Галашина в квалификации заняла пятое место.

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