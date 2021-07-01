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Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Англия, 3 июля 2021 года
01 июля, 14:58
Сборные Украины и Англии сыграют в четвертьфинале Евро-2020. Матч пройдет 3 июля в 22:00 по московскому времени. Украинцы и англичане встретятся в Риме.
Украина заняла третье место в своей группе и обыграла в 1/8 финала Швецию.
Англия стала первой на групповом этапе и в 1/8-й выбила Германию.
Победитель пары Украина – Англия выйдет в полуфинал на Чехию или Данию.
Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года
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