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Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года
01 июля, 15:00
Украина сыграет с Англией в матче четвертьфинала Евро-2020. Игра начнется 3 июля в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа Украины – 9,3.
- Ничья в основное время – 4,7.
- Победа Англии – 1,42.
- Проход Украины в полуфинал – 5,2.
- Проход Англии в полуфинал – 1,16.
Украине не помогут Артем Беседин и Денис Попов, под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко и Александра Зубкова.
У Англии небольшие повреждения у Кирана Триппьера и Деклана Райса.
Победитель пары Украина – Англия выйдет в полуфинал на Чехию или Данию.
Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Англия, 3 июля 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года
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