Евро-2020
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Англия
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#Евро-2020 #Англия #Украина

Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года

01 июля, 15:00

Украина сыграет с Англией в матче четвертьфинала Евро-2020. Игра начнется 3 июля в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа Украины – 9,3.
  • Ничья в основное время – 4,7.
  • Победа Англии – 1,42.
  • Проход Украины в полуфинал – 5,2.
  • Проход Англии в полуфинал – 1,16.

Украине не помогут Артем Беседин и Денис Попов, под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко и Александра Зубкова.

У Англии небольшие повреждения у Кирана Триппьера и Деклана Райса.

Победитель пары Украина – Англия выйдет в полуфинал на Чехию или Данию.

Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Англия, 3 июля 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года

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