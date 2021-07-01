Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года

Украина сыграет с Англией в матче четвертьфинала Евро-2020. Игра начнется 3 июля в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа Украины – 9,3.

Ничья в основное время – 4,7.

Победа Англии – 1,42.

Проход Украины в полуфинал – 5,2.

Проход Англии в полуфинал – 1,16.

Украине не помогут Артем Беседин и Денис Попов, под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко и Александра Зубкова.

У Англии небольшие повреждения у Кирана Триппьера и Деклана Райса.

Победитель пары Украина – Англия выйдет в полуфинал на Чехию или Данию.

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