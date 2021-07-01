Евро-2020
Украина
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Украина

Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

01 июля, 14:57

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Украины и Англии. Матч пройдет в Риме. Он состоится 3 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, начало которой запланировано на 21:45.

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63

Украина и Англия встречались семь раз, украинцы побеждали лишь однажды – это произошло в квалификации к ЧМ-2010 (1:0). Они также играли на групповом этапе Евро-2012 – Англия победила 1:0 благодаря голу Уэйна Руни.

Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года

Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Англия, 3 июля 2021 года

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