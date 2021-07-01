Евро-2020
Украина
Англия
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
01 июля, 14:57
В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Украины и Англии. Матч пройдет в Риме. Он состоится 3 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, начало которой запланировано на 21:45.
Украина и Англия встречались семь раз, украинцы побеждали лишь однажды – это произошло в квалификации к ЧМ-2010 (1:0). Они также играли на групповом этапе Евро-2012 – Англия победила 1:0 благодаря голу Уэйна Руни.
Евро-2020: прогноз на матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Англия, 3 июля 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые