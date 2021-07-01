Евро-2020: где смотреть матч Украина – Англия, 3 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

В четвертьфинале Евро-2020 встретятся сборные Украины и Англии. Матч пройдет в Риме. Он состоится 3 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на Первом канале в прямой трансляции, начало которой запланировано на 21:45.