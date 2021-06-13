Евро-2020
Россия
Бельгия
Дания
Уэльс
Финляндия
Швейцария
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия #Уэльс #Финляндия #Дания #Швейцария

Результаты второго дня Евро-2020: разгром России, победа Финляндии

2 часа назад

Завершился второй игровой день на Евро-2020. Итоги:

Матч завершен
Уэльс
Мур 74
1:1
Матч завершен
Швейцария
Эмболо 49
  • Впервые в истории сыграли друг с другом вничью.
Матч завершен
Дания
0:1
Матч завершен
Финляндия
Похьянпало 60
  • Матч прервался из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Игра возобновилась через два часа.
  • Финны нанесли один удар и победили. У Дании – 23 удара и незабитый пенальти.
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
  • Бельгия снова разгромила Россию: забивает 3+ четвертый матч подряд. Первое и последнее место группы В.
  • Россия пропускает во всех официальных матчах в 2021 году и в девятой игре подряд на чемпионатах Европы.

Какие матчи будут завтра?

Группа D. АнглияХорватия. 16:00.

Группа С. АвстрияСеверная Македония. 19:00.

Группа С. НидерландыУкраина. 22:00.

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Источник:
Гол.ру
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