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Результаты второго дня Евро-2020: разгром России, победа Финляндии
2 часа назад
Завершился второй игровой день на Евро-2020. Итоги:
- Впервые в истории сыграли друг с другом вничью.
- Матч прервался из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Игра возобновилась через два часа.
- Финны нанесли один удар и победили. У Дании – 23 удара и незабитый пенальти.
- Бельгия снова разгромила Россию: забивает 3+ четвертый матч подряд. Первое и последнее место группы В.
- Россия пропускает во всех официальных матчах в 2021 году и в девятой игре подряд на чемпионатах Европы.
Какие матчи будут завтра?
Группа D. Англия – Хорватия. 16:00.
Группа С. Австрия – Северная Македония. 19:00.
Группа С. Нидерланды – Украина. 22:00.
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