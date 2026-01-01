Гловер Тейшейра

Дата рождения
28 октября 1979 г.
Инфо
Бразильский боец смешанных боевых искусств
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MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
#Блахович – Тейшейра
MMA
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
#Петр Ян
MMA
Тейшейра нокаутировал Смита на UFC Fight Night 171. Проигравший жаловался секундантам на выпадающие зубы
#Гловер Тейшейра