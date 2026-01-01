Гловер Тейшейра

Дата рождения
28 октября 1979 г.
Инфо
Бразильский боец смешанных боевых искусств
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Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра