Алджамейн Стерлинг

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MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
MMA
Стерлинг из-за травмы снялся с реванша против Яна. Их бой планировался на 30 октября
#Петр Ян
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
На момент остановки боя Стерлинг проигрывал Яну раздельным решением судей
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян потерял чемпионский пояс UFC. Результат боя против Стерлинга – дисквалификация за удар коленом
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Битва взглядов Яна и Стерлинга перед UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Прогноз на бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
#Петр Ян