Вильярреал - Хетафе: 07 ноября 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
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Вильярреал - Хетафе: 07 ноября 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
7 нояб. 2021, -:- МСК
7.11.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1
Хетафе
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
Хетафе
1
Вильярреал
3
08.07.2020 08 июля 2020 ср 21:30
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.07.2020 08 июля 2020 ср 21:30
Хетафе
1
Вильярреал
3
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Вильярреал
1
Хетафе
0
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2
Вильярреал
2
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Вильярреал
1
Хетафе
2
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:15
Хетафе
4 : 0
Вильярреал
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:15
Хетафе
4
Вильярреал
0
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2
Хетафе
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2
Вильярреал
0
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Хетафе
1
Вильярреал
1
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Вильярреал
2
Хетафе
1
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Вильярреал
0 : 2
Хетафе
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Вильярреал
0
Хетафе
2
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Вильярреал
1
Хетафе
2
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Хетафе
0 : 0
Вильярреал
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Хетафе
0
Вильярреал
0
01.05.2011 01 мая 2011 вс 20:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 20:00
Вильярреал
2
Хетафе
1
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
Хетафе
1 : 0
Вильярреал
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
Хетафе
1
Вильярреал
0

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Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
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27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
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27 мая, 02:00
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🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
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25 мая, 19:52
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