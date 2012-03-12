Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Нилмар 45
1:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 6
Баррада 72
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
12 марта 2012, 22:59 МСК
12.03.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Гонсало
Гонсало
62
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
87
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Нилмар
Нилмар
45'
45'
70
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
0
Рубен
Марко Рубен
0
Хоселу
Хоселу
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
6'
6'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
74
0
Баррада
Абделазиз Баррада
72'
72'
86
0
Мику
Мику
70
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса