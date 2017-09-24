Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
1
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
|
15
Молинеро
Франциско Молинеро
7
|
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
|
12
Портильо
Франциско Портильо
-
|
24
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
|
21
Файр
Файкал Файр
24
|
14
Мора
Серхио Мора
27
|Главный тренер
|
Пепе Бордалас
|Запасные
|
31
Кантеро
Андер Кантеро
-
|
23
Бонера
Даниэле Бонера
-
|
6
Руис
Виктор Руис
-
|
20
Сориано
Роберто Сориано
30
|
7
Черышев
Денис Черышев
-
|
18
Сансоне
Никола Сансоне
20
|
9
Бакка
Карлос Бакка
30
|Главный тренер
|
Фран Эскриба
События
Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
90'
90'
Желтая карточка
Замена
83'
74'
Желтая карточка
70'
Замена
ГОЛ! 3:0
67'
Замена
66'
65'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:0
64'
Замена
63'
60'
Замена
60'
ГОЛ! 1:0
54'
Конец первого тайма (0:0)
42'
Желтая карточка
Желтая карточка
19'
Начало матча