Хетафе - Вильярреал: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Анхель 54
Молина 64
Бергара 67
Анхель 90
4:0

Хетафе - Вильярреал: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
24 сент. 2017, 17:15 МСК
24.09.2017, 17:15 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
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Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
Анхель
90'
90'
Желтая карточка
Роберто Сориано
Замена
Хорхе Молина
Франциско Молинеро
83'
74'
Желтая карточка
Родри
70'
Замена
Мануэль Тригерос
Никола Сансоне
ГОЛ! 3:0
Маркел Бергара
67'
Замена
Амат Ндиайе
Файкал Файр
66'
65'
Желтая карточка
Мануэль Тригерос
ГОЛ! 2:0
Хорхе Молина
64'
Замена
Мауро Арамбарри
Серхио Мора
63'
60'
Замена
Седрик Бакамбу
Карлос Бакка
60'
Замена
Самуэль Кастильехо
Роберто Сориано
ГОЛ! 1:0
Анхель
54'
Конец первого тайма (0:0)
42'
Желтая карточка
Седрик Бакамбу
Желтая карточка
Мауро Арамбарри
19'
Начало матча

Прошлые матчи

16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Хетафе
1 : 2
Вильярреал
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Хетафе
1
Вильярреал
2
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 16:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 16:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1
Хетафе
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
Хетафе
1
Вильярреал
3
08.07.2020 08 июля 2020 ср 21:30
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.07.2020 08 июля 2020 ср 21:30
Хетафе
1
Вильярреал
3
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Вильярреал
1
Хетафе
0
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2
Вильярреал
2
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Вильярреал
1
Хетафе
2
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 14:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:15
Хетафе
4 : 0
Вильярреал
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:15
Хетафе
4
Вильярреал
0
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2
Хетафе
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2
Вильярреал
0
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Хетафе
1
Вильярреал
1
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 22:00
Вильярреал
1
Хетафе
0
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Вильярреал
2
Хетафе
1
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
Хетафе
0 : 1
Вильярреал
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:00
Хетафе
0
Вильярреал
1
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Вильярреал
0 : 2
Хетафе
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 22:00
Вильярреал
0
Хетафе
2
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Вильярреал
1
Хетафе
2
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Хетафе
0 : 0
Вильярреал
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Хетафе
0
Вильярреал
0

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