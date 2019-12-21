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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Гомес 52
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
21 дек. 2019, 20:30 МСК
21.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
52'
52'
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
8
Касорла
Санти Касорла
15
Морланес
Мануэль Морланес
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
7
Мата
Хайме Мата
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Антунеш
Антунеш
17
Оливера
Матиас Оливера
24
Тимор
Давид Тимор
21
Файр
Файкал Файр
9
Анхель
Анхель