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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Джонатан 10
Вьетто 68
Вьетто 73
3:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
21 дек. 2014, 14:00 МСК
21.12.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
18
Коста
Хауме Коста
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
21
Бруно
Бруно
90
6
Джонатан
Джонатан
10'
10'
62
17
Черышев
Денис Черышев
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
76
8
Уче
Икечукву Уче
46
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
68'
73'
68', 73'
90
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
22
Рукавина
Антонио Рукавина
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
4
Пина
Томас Пина
19
Гомес
Мойзес Гомес
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
23
Морено
Жерар Морено
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
18
Точе
Точе
70
24
Фаринья
Луис Фаринья
60
23
Лопо
Альберто Лопо
90
3
Канелья
Роберто Канелья
90
26
Сидней
Сидней
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
10
Домингес
Хуан Домингес
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
74
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
20
Вилк
Цезари Вилк
9
Поштига
Элдер Поштига
14
Куэнка
Исаак Куэнка